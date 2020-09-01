"Зараз я перебуваю вдома, в Одесі, займаюся побутовими питаннями. У мене, сподіваюся, невелика творча відпустка. Поки ніяких конкретних варіантів продовження кар'єри немає. Є розмови, люди дзвонять, цікавляться, але до чогось конкретного не дійшло. Це закордонні клуби. Ближнє зарубіжжя.

Динамо отримало суперника в 3 раунді та плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

З України пропозицій не було. Але я розумію, що чемпіонат тільки розпочався, потрібно подивитися, як будуть розвиватися події.

До того ж, хочеться стабільний, амбітний проект, щоб кожні півроку не змінювалася команда. Хочеться дочекатися пропозиції, де за 2-3 роки можна буде створити команду і щороку вона буде тільки посилюватися, а не ставати слабшою", – поділився Бабич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Бабич покинув Маріуполь після завершення сезону УПЛ 2019/20. Фахівця вже сватали на місце Віктора Скрипника у Зорі.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо Київ, Ребров, Мілевський, Яремчук і Ко дізналися суперників