Бабич: Хтось може покинути Маріуполь, наш бюджет обмежений

Наставник Маріуполя Олександр Бабич розповів про кадрову ситуацію в клубі.

"Думаємо, перш за все, над підсиленням позиції в атаці. Розуміємо, що Руслану Фоміну потрібен час, щоб відновитися, і ми в це віримо. Але якщо попадеться футболіст хорошого рівня, який підходить під наше бачення, то, звичайно ж, хотіли б його подивитися.

Фомін тренується за індивідуальною програмою

Чи покине клуб хтось ще окрім Білого? Поки у нас є група гравців, ніхто нікуди не збирається. Але може бути, у нас не безрозмірний бюджет. Якщо ми когось знайдемо для підсилення, то, можливо, когось віддамо в оренду.

Є група гравців, які переросли дубль, але ще не мають ігрової практики в першій команді", – сказав Бабич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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