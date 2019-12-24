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Бабич: Хлопці з Шахтаря залишаються в нас – вважаю, що Маріуполь є найбільш недоукомплектованою командою УПЛ

09:41 374 Читать на русском
Бабич: Хлопці з Шахтаря залишаються в нас – вважаю, що Маріуполь є найбільш недоукомплектованою командою УПЛ
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич не надто задоволений кадровим потенціалом команди.

"У нас майже всі гравці на контрактах, залишаються у нас і хлопці з Шахтаря. Тому прощатися ми ні з ким не плануємо. Навпаки, вважаю, що у нас найбільш недоукомплектована команда Прем'єр-ліги, і нам потрібні нові гравці.

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В першу чергу, хотілося б підшукати гравця на позицію першого нападника. Крім того, потрібен гравець в середину поля. Хотілося б, щоб за інтелектом він був, як, наприклад, Піхальонок, який одним пасом міг відрізати кількох суперників і зіграти нестандартно", – розповів Бабич Команді №1.

Після 18-ти турів Маріуполь посідає 6 місце в УПЛ, набравши 22 очки.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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