Бабич: Хлопці з Шахтаря залишаються в нас – вважаю, що Маріуполь є найбільш недоукомплектованою командою УПЛ

Наставник Маріуполя Олександр Бабич не надто задоволений кадровим потенціалом команди.

"У нас майже всі гравці на контрактах, залишаються у нас і хлопці з Шахтаря. Тому прощатися ми ні з ким не плануємо. Навпаки, вважаю, що у нас найбільш недоукомплектована команда Прем'єр-ліги, і нам потрібні нові гравці.

Маріуполь назвав суперників на першому зборі в Туреччині

В першу чергу, хотілося б підшукати гравця на позицію першого нападника. Крім того, потрібен гравець в середину поля. Хотілося б, щоб за інтелектом він був, як, наприклад, Піхальонок, який одним пасом міг відрізати кількох суперників і зіграти нестандартно", – розповів Бабич Команді №1.

Після 18-ти турів Маріуполь посідає 6 місце в УПЛ, набравши 22 очки.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру