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Бабич: Гравцям Маріуполя потрібно працювати над реалізацією

18:27 26 Читать на русском
Бабич: Гравцям Маріуполя потрібно працювати над реалізацією
Олександр Бабич / фото із соцмереж

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом-Київ у поєдинку 14 туру УПЛ.

"Треба відзначити воротаря суперника, здорово зіграв, багато виручив. Над реалізацією потрібно працювати. На тренуваннях у нас багато виходить забивати, а ось чому в грі ні – це питання психології і тиску результату. Не кожен бере на себе відповідальність вдарити.

Маріуполь – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Суперник грав щільно, використовуючи короткий і середній пас, а також гру через фланги, пройти його не вдалося. Так що на першому місці стояло питання майстерності. Завдяки індивідуальній майстерності вдалося забити гол, коли Вакула зіграв нестандартно.

Мені подобається ставлення Вакули, він додав в роботі без м'яча, це радує", – розповів Бабич в ефірі текананалу "Футбол 1".

Маріуполь вдома мінімально переміг Арсенал-Київ

Нагадаємо, завдяки перемозі над Арсеналом-Київ Маріуполь набрав 20 очок та піднявся на п'яту позицію у турнірній таблиці.

Україна14 тур

Маріуполь - Арсенал-Київ: Субота 03 листопада 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 0
Арсенал-Київ
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Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Арсенал-Київ
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