Бабич емоційно прокоментував виліт Маріуполя з Кубка України – його підопічних зупинив 16-річний школяр

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від півфінального поєдинку Кубка України .

"У Кубку не буває нічиїх. Був справжній кубковий матч. Зустрічалися дві рівноцінні команди, дві команди одного рівня. Пенальті – це лотерея. Можна тільки привітати Ворсклу, і побажати їм удачі в фіналі.

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Звичайно, ми засмучені. В черговий раз не вийшло пройти півфінал. Зараз всі наші думки тільки про наступний матч, відновлення. Сьогодні ми засмучені – завтра вже повинні з іншими емоціями готуватися.

Засмучуватися і картати себе ніхто не буде. Аналіз буде. Можу сказати, що моментами гра дуже непогано виглядала з боку обох команд. У нас були вимушені заміни. У Яворського литковий м'яз вже судоми хапали, у Мишньова були проблеми із задньою. Вимушені заміни.

Потрібно відновитися психологічно. Будемо думати, як хлопців відновлювати. Головне, щоб завтра ми забули цей матч, результат. В основний час ми дуже непогано виглядали, були хороші моменти. Хлопці виконували те, що ми хотіли. Не вистачило другого забитого гола – тоді ми зняли б питання. Якщо брати матч в цілому – я задоволений", – поділився Бабич у коментарі офіційному YouTube-каналу Маріуполя.

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