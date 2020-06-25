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Бабич емоційно прокоментував виліт Маріуполя з Кубка України – його підопічних зупинив 16-річний школяр

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Бабич емоційно прокоментував виліт Маріуполя з Кубка України – його підопічних зупинив 16-річний школяр
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від півфінального поєдинку Кубка України .

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"У Кубку не буває нічиїх. Був справжній кубковий матч. Зустрічалися дві рівноцінні команди, дві команди одного рівня. Пенальті – це лотерея. Можна тільки привітати Ворсклу, і побажати їм удачі в фіналі.

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Звичайно, ми засмучені. В черговий раз не вийшло пройти півфінал. Зараз всі наші думки тільки про наступний матч, відновлення. Сьогодні ми засмучені – завтра вже повинні з іншими емоціями готуватися.

Засмучуватися і картати себе ніхто не буде. Аналіз буде. Можу сказати, що моментами гра дуже непогано виглядала з боку обох команд. У нас були вимушені заміни. У Яворського литковий м'яз вже судоми хапали, у Мишньова були проблеми із задньою. Вимушені заміни.

Потрібно відновитися психологічно. Будемо думати, як хлопців відновлювати. Головне, щоб завтра ми забули цей матч, результат. В основний час ми дуже непогано виглядали, були хороші моменти. Хлопці виконували те, що ми хотіли. Не вистачило другого забитого гола – тоді ми зняли б питання. Якщо брати матч в цілому – я задоволений", – поділився Бабич у коментарі офіційному YouTube-каналу Маріуполя.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

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Теги
Кубок України Маріуполь - Ворскла Маріуполь Маріуполь Олександр Олександр Бабич
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