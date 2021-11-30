"Кривбас перебуває у верхній частині турнірної таблиці: на чистому другому місці та бореться за вихід до УПЛ. Марафон, як кажуть, продовжується.

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Взимку ми проведемо якісне підсилення. Впевнений, що після зимового збору команда демонструватиме ще більш видовищний футбол та добиватиметься перемог. Нині найголовніше – дати хлопцям відпочити.

За планом у нас три збори. Перший збір, фундаментальний, ми проведемо в Україні. Після цього два збори будуть у Туреччині, де ми вже якісно попрацюємо з м'ячем, проведемо хороші спаринги та награватимемо різні схеми та склади", – цитує Бабича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Кривбас пішов на зимову перерву на другій сходинці турнірній таблиці Першої ліги, набравши 42 очки. Від Металіста криворіжці відстають на 11 пунктів і випереджають Альянс та Оболонь, які ділять 3-4 місця, на 9 балів.

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