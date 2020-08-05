toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бабич анонсував продовження тренерської кар'єри в Україні

08:50 - Читать на русском
Бабич анонсував продовження тренерської кар'єри в Україні
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Колишній наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився планами щодо свого майбутнього.

"Домовленість із Зорею? Ця інформація не відповідає дійсності. Хоча переговори були, але до конкретики і підписання контракту справа не дійшла. Тому мене ніяк не могли оголосити в статусі головного тренера Зорі, тим більше, у них є чинний наставник.

Бабич зізнався, чому покинув Маріуполь

Зараз я перебуваю в Маріуполі, де зайнятий вирішенням організаційних питань, пов'язаних із завершенням співпраці з приазовським клубом. Думаю, питання мого подальшого працевлаштування вирішиться в найближчі дні. У пріоритеті у мене буде робота в Україні", – поділився Бабич в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Бабич покинув Маріуполь після завершення сезону УПЛ 2019/20. Фахівця вже сватали на місце Віктора Скрипника у Зорі.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати

blog_ava
Селезньов одружився з росіянкою
06:30
2406
Теги
Головне Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Олександр Олександр Бабич
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Михайленко продовжив контракт зі СК Дніпро-1, – ЗМІ
    Україна — 4 серп3749 Михайленко продовжив контракт зі СК Дніпро-1, – ЗМІ
9
год
:
48
хв
Шахтар
19:55
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук