Бабич анонсував продовження тренерської кар'єри в Україні

"Домовленість із Зорею? Ця інформація не відповідає дійсності. Хоча переговори були, але до конкретики і підписання контракту справа не дійшла. Тому мене ніяк не могли оголосити в статусі головного тренера Зорі, тим більше, у них є чинний наставник.

Бабич зізнався, чому покинув Маріуполь

Зараз я перебуваю в Маріуполі, де зайнятий вирішенням організаційних питань, пов'язаних із завершенням співпраці з приазовським клубом. Думаю, питання мого подальшого працевлаштування вирішиться в найближчі дні. У пріоритеті у мене буде робота в Україні", – поділився Бабич в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Бабич покинув Маріуполь після завершення сезону УПЛ 2019/20. Фахівця вже сватали на місце Віктора Скрипника у Зорі.

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