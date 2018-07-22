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Бабич – про поразку від Зорі: Треба було сильно "подумати", щоб поставити гру влітку о другій годині дня

19:46 4 Читать на русском
Бабич – про поразку від Зорі: Треба було сильно "подумати", щоб поставити гру влітку о другій годині дня
Олександр Бабич / фото: ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від Зорі в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

"В першу чергу хочу привітати всіх з початком нового футбольного сезону. Як ми і припускали, гра вийшла невидовищною. Старт чемпіонату, плюс позначилася спека. Напевно, треба було дуже сильно "подумати", щоб поставити гру влітку о другій годині дня.

Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем

Ми добре вивчили Зорю, знали сильні сторони господарів. У першому таймі ми зіграли дуже організовано. У перерві було сказано, що якщо ми самі собі не привеземо моменти, то Зорі буде дуже складно нас розкрити. В результаті з нашого ауту Зоря відігралася, а в кінці матчу ми самі собі вигадали гол.

Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У такій ситуації ми завжди говоримо грати надійно. Молодий хлопець... Звісно, помилки будуть. Але якщо молодий футболіст хоче рости, він повинен допускати менше помилок. Ми повинні підтримати нашого футболіста. Програє і виграє вся команда.

Ми відпрацювали нормально, але індивідуальні помилки призвели до пропущених м'ячів і такого результату", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Україна1 тур

Зоря - Маріуполь: Неділя 22 липня 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
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Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Зоря - Маріуполь Зоря Зоря
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