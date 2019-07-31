Бабич – про поразку Маріуполя від Колоса: Деяких футболістів я сьогодні не впізнав, нас чекає серйозна чоловіча розмова

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич заявив, що розчарований грою своєї команди у програному поєдинку з Колосом в матчі 1-го туру УПЛ 2019/20.

Нагадаємо, Маріуполь поступився Колосу в першому турі УПЛ, хоча забив першим зусиллями Руслана Фоміна.

"Почали матч непогано. Володіли м'ячем і створювали моменти після флангових передач. Забили гол, скориставшись помилкою суперника. Але і без цього моменту у нас було кілька хороших ситуацій.

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Грали першим номером, але десь ми не допрацьовували – у нас були в обороні вільні зони і суперник при переході з оборони в атаку нас ловив. Я дуже незадоволений діями команди, гравцями, які повинні були повести за собою і додати надійності. Я не хочу переходити на особистості, але деяких футболістів я сьогодні не впізнав. Нас чекає серйозна чоловіча розмова – хочу подивитися в очі і почути що це було, почути думки на ті чи інші моменти в грі.

Шукаємо ще підсилення. Нам потрібен гравець в середину поля, який вів би гру. Ну і, звичайно, нам необхідний нападник. Попереду у нас один Руслан Фомін створює гостроту біля воріт суперника. Попереду у нас, якщо не помиляюся, 6 ігор за 17 днів і Руслану проблематично буде витягнути всі ці матчі.

Борячук та Тотовицький на трибунах? Вони належать Шахтарю. Не можу нічого коментувати. Хлопці приїхали нас підтримати", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, вже 8 серпня приазовці проведуть перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником стане переможець пари Гекен – АЗ.

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