"Думаю, що навряд чи він встигне набрати форму так швидко, як хотілося б. Чудес не буває. Коли гравець на місяць випадає, потім проблема повернутися у свій ритм.

Вукоєвіч підбив підсумки першого зимового збору Динамо

У випадку з Бєсєдіним простій був набагато більшим. Йому потрібно буде більше часу на те, щоб повернути свою форму, але в обоймі тренера напевно залишиться.

Є ще Супряга. Але Луческу любить, щоб на вістрі атаки був фактурний нападник. Якщо іншого гравця в Динамо на цю позицію не з'явиться, думаю, у Бєсєдіна будуть шанси проявити себе. Але напевно не так відразу і не з перших весняних ігор", – цитує Бабича Команда 1.

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