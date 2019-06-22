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Бабенко перейшов до новачка польської Екстракляси

16:30 212 Читать на русском
Бабенко перейшов до новачка польської Екстракляси
Руслан Бабенко / Фото ФК Ракув

Півзахисник Чорноморця Руслан Бабенко поповнив склад Ракува.

Новачок польської еліти на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з хавбеком.

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Угода розрахована до літа наступного року, з можливістю продовження ще на два сезони. На рахунку Бабенка два голи і три асисти у 30 матчах УПЛ за Чорноморець.

У сезоні 2018/19 Ракув здобув золото другого дивізіону Польщі, випередивши Лодзь всього на один пункт.

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Теги
Трансфери Світ Руслан Бабенко Руслан Бабенко Чорноморець Чорноморець Польща Українці за кордоном Ракув
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