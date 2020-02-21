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Бабель симулював пекельний біль та блазнював у матчі Ліги Європи – ганебна поведінка форварда Аякса

08:00 3206 Читать на русском
Бабель симулював пекельний біль та блазнював у матчі Ліги Європи – ганебна поведінка форварда Аякса
Раян Бабель та Алан Ньйом / Фото AP

Форвард Аякса Раян Бабель не зміг впоратись зі своїми емоціями у матчі Ліги Європи проти Хетафе (1:0).

 

На 55-й хвилині поєдинку Хетафе – Аякс, коли гості вже поступались (0:1) трапився неприємний епізод.

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Нападник амстердамців Раян Бабель зніс оборонця господарів Алана Ньйома. Арбітр вирішив "нагородити" форварда жовтою карткою, після чого Раян впав на землю, вдаючи нестерпний біль. Потім нідерландець підбіг до Ньйома і почав насміхатись з нього, накульгуючи поряд.

У підсумку іспанці забили ще один м'яч і ускладнили для Аякса вихід у наступну стадію турніру.

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