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Бабель прагне повернутися в Аякс – гравець збірної Нідерландів хоче збільшити свої шанси на участь у Євро-2020

14:28 292 Читать на русском
Бабель прагне повернутися в Аякс – гравець збірної Нідерландів хоче збільшити свої шанси на участь у Євро-2020
Раян Бабель / Anadolu Agency

Нападник турецького Галатасарая Раян Бабель має намір перейти в Аякс під час зимового трансферного вікна.

Амстердамський клуб розпочав переговори зі стамбульським грандом щодо 6-місячної оренди 33-річного форварда, інформує De Telegraaf.

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Сам Бабель вже погодився на перехід. Заради повернення в Аякс він готовий піти на зменшення зарплати. На думку футболіста, виступи в чемпіонаті Нідерландів суттєво збільшать його шанси на потрапляння у заявку команди Рональда Кумана на Євро-2020.

Зазначимо, що Бабель є вихованцем Аякса. Він виступав за клуб з 2004 по 2007 рік, а також у сезоні 2012/13. У відборі до Євро-2020 Бабель зіграв 7 матчів та забив 2 голи.

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Теги
Трансфери Аякс Аякс Нідерланди Галатасарай Галатасарай Раян Бабель Раян Бабель Туреччина
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