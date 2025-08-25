Вінгер Реала Родріго залишився незадоволений своєю заміною в матчі з Ов'єдо на 67-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "бланкос".

У неділю, 24 серпня, Реал переміг Ов'єдо з рахунком 3:0 в рамках другого туру чемпіонату Іспанії. Під час зустрічі вінгер Родріго був замінений. Залишаючи поле, він був явно засмучений рішенням Хабі Алонсо.

Форвард Реала вибухнув емоціями після заміни на тлі чуток про свій відхід з команди – Алонсо вже відреагував (ВІДЕО)

Актор, що спеціалізується на читанні по губах Веллозо, розповів, що саме сказав бразилець в момент гніву. "І так кожен матч. Б***, хлопче, йди на***", – вимовив бразилець, перебуваючи на лаві запасних.

Думки про те, кому були вимовлені ці слова, розділилися. Хтось думає, що вони були спрямовані не в бік Алонсо, а в бік Мбаппе.