"Ми часто чуємо, що не варто опускатися до рівня ворога. Іноді з цим складно погодитись через несправедливість.

Наставнику Аріса підгоріло через виліт з єврокубків від Динамо – грек спробував прикритись скандалом

Та нам своє робити. Вчора був високий градус емоцій. Ми з командою своєю поведінкою не хотіли обходити етичні та спортивні цінності у футболі. Не хотіли поводити себе, як наші суперники.

Для нас важливо показувати наших українських героїв. "Азов" був та залишається героями, про яких ми маємо розповідати світові. Ми робитимемо це далі. А світові важливо нарешті зрозуміти, хто є хто та де герої", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, кияни у матчі-відповіді здолали Аріс з рахунком 2:1 (перший поєдинок завершився мінімальною перемогою греків). Додатковий час голів не приніс, а у серії пенальті точнішими були саме підопічні Луческу. Після фінального свистка гравці Динамо вирішили відсвяткувати прохід у наступний раунд перед грецькими трибунами, потроливши їх, таким чином, за провокативні банери проти полку "Азов".

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті