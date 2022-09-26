Нападник Байєра Сердар Азмун не боїться, що через підтримку протестів його виключать зі стану збірної Ірану.

Нападник Байєра та збірної Ірану Сердар Азмун публічно підтримав протести у своїй рідній країні. Заклик з підтримкою іранських жінок Азмун опублікував у своєму Instagram і заявив, що нізащо його не видалить.

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"Через впроваджені в стані збірної Ірану правила нам забороняється висловлювати думку щодо протестів до кінця зборів, але я більше не можу мовчати. ​​Якщо за це мене виключать із збірної, ця жертва не коштуватиме жодної волосинки з голови іранської жінки. Ганьба вам за те, як легко ви вбиваєте людей. Вперед, іранські жінки!" – написав Азмун у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Іран буде брати участь у ЧС-2022.

Перші акції протесту в Ірані розпочалися 16 вересня, у день смерті Махси Аміні. Вона була затримана поліцією моралі за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб. З того часу протести охопили десятки міст: іранські жінки по всій країні публічно спалюють свої хіджаби та записують цей процес на відео. Президент Ірану пообіцяв рішуче впоратися з незадоволеними.

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