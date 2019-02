Азмун – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

УЄФА визначився, кому вручити звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Нападник Зеніта Сердар Азмун став найкращим футболістом тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Іранський нападник допоміг Зеніту пройти Фенербахче, взявши участь у всіх трьох голах команди. Азмун двічі відзначився та віддав результативну передачу, а російська команда перемогла з рахунком 3:1, що дозволило пітерцям продовжити свій шлях у євротурнірі.

У лідерській гонці Азмун залишив позаду форварда Зальцбурга Даку Петсона, хавбека Севільї Пабло Сарабію та 18-річного нападника Челсі Каллума Хадсона-Одоя.

