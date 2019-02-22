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Азмун – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

17:04 223 Читать на русском
Азмун – найкращий гравець тижня у Лізі Європи
Сердар Азмун / Соцмережі

УЄФА визначився, кому вручити звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Нападник Зеніта Сердар Азмун став найкращим футболістом тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Годін визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Іранський нападник допоміг Зеніту пройти Фенербахче, взявши участь у всіх трьох голах команди. Азмун двічі відзначився та віддав результативну передачу, а російська команда перемогла з рахунком 3:1, що дозволило пітерцям продовжити свій шлях у євротурнірі.

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У лідерській гонці Азмун залишив позаду форварда Зальцбурга Даку Петсона, хавбека Севільї Пабло Сарабію та 18-річного нападника Челсі Каллума Хадсона-Одоя.

Ліга Європи1/16 фіналу

Зеніт - Фенербахче: Четвер 21 лютого 2019

Зеніт
Матч завершено
3 : 1
Фенербахче
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Теги
Ліга Європи Зеніт Зеніт Сердар Азмун Сердар Азмун Зеніт - Фенербахче
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