Азійська ЛЧ, 1-й тур

Аль-Вахда – Аль-Іттіхад – 2:1

Голи: Канедо, 62, Пімента, 90+8 – Бергвейн, 21

На 37-й хвилині вилучений Аль-Шанкіті (Аль-Іттіхад)

Аль-Ахлі – Насаф – 4:2

Голи: Мійо, 65, 68, Марез, 90+4, Сулейман, 90+15 – Норчаєв, 34, 41

Аль-Шарджа – Аль-Гарафа – 4:3

Голи: Манай, 60, 90+1, Камапа, 62, Коронадо, 90+10 – Браїмі, 33, Хоселу, 45+4, 73

Аль-Шорта – Аль-Садд – 1:1

Голи: Менді, 28 – Аль-Хайдос, 62

Аль-Іттіхад програв Аль-Вахді, і після матчу вболівальники "жовто-чорних" закликали головного тренера Лорана Блана подати у відставку. Сам Блан на післяматчевій прес-конференції заявив, що його команда програла з двох причин: через вилучення Аль-Шанкіті та відсутність двох зіркових гравців, Канте (дискваліфікація) і Бензема (травма).

Роналду отримав "Золотий бутс" – він став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії (ФОТО)

На позиції центрфорварда зіграв Бергвейн і навіть забив – з передачі Фабінью. Але цього виявилося недостатньо навіть для нічиєї.

Замало для очка виявилося і дубля Хоселу в складі Аль-Гарафи – його команда поступилася в гостях Аль-Шарджі. Екс-форвард Реала став не єдиним гравцем, який забив два м'ячі в цей ігровий день. Дублем також відзначився екс-півзахисник Штутгарта Енцо Мійо, який виступає за Аль-Ахлі.