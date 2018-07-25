Азеведо підписав контракт з Атлетіко Паранаенсе

Атлетіко Паранаенсе підсилився відомим в Україні захисником Марсіо Азеведо.

Екс-захисник Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо перейшов у Атлетіко Паранаенсе. Контракт розрахований до кінця 2019 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Азеведо вже виступав за Атлетіко Паранаенсе у 2008-2010 роках. У 2013 році бразилець підписав контракт з Металістом, а через рік перейшов у Шахтар.

Останні півроку 32-річний захисник на правах оренди виступав за ПАОК, зігравши за грецький клуб 7 поєдинків. Раніше повідомлялось, що Азеведо продовжить кар'єру в Україні.