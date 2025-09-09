Азербайджан – Україна: відео гола Судакова
Україна грає проти Азербайджану в рамках 2-го туру відбору на ЧС-2026. Дивіться відео гола команди Реброва.
Матч Азербайджан – Україна в Баку розпочався о 19:00 за київським часом. Перший тайм минув без голів, але вже на старті другого підопічні Реброва опинилися попереду.
Азербайджан – Україна: стартові склади і онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026 – Ребров змінив трьох гравців
Зубков прорвався зоною правого інсайда і покотив у район 11-метрової позначки, куди набігав Судаков. Новачок Бенфіки в дотик пробив точно.
