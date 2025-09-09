Україна гостюватиме на полі Азербайджану в рамках 2-го туру відбору на чемпіонат світу 2026 року. Стартові склади команд на посилання на онлайн-трансляції – у цій новині "Футбол 24".

Азербайджан – Україна: стартові склади і онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026 / Фото: Дан Балашов

Матч Азербайджан – Україна відбудеться сьогодні, 9 вересня. Стартовий свисток на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку повинен пролунати о 19:00 за київським часом.

Україна має перевагу над Азербайджаном – букмекери оцінили шанси команди Реброва вийти на ЧС-2026

Де дивитись Азербайджан – Україна? Трансляцію гри ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S", а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах. За головними подіями можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, старт відбору склався для обох збірних невдало. Україна поступилася Франції 0:2, а Азербайджан зазнав приниження 0:5 від Ісландії, після чого відразу звільнив головного тренера Фернанду Сантуша.

Сергій Ребров зробив три зміни у стартовому складі. Ярмолюк, Гуцуляк і Довбик поступились місцями Очеретьку, Бондаренку та Ванату.

Стартовий склад Азербайджану: Магомедалієв – Г. Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв – Хайбулаєв, Махмудов (к), Ахмедзаде – Емрелі, Дадашов.

Стартовий склад збірної України: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко (к), Зінченко – Очеретько, Калюжний – Зубков, Бондаренко, Судаков – Ванат.