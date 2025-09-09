Колишній гравець Динамо Василь Кардаш поділився очікуваннями від дуелі між українською та азербайджанською командами у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"В діях азербайджанців переважають емоції. Якщо дати змогу їм контролювати м'яч, то неприємностей не уникнути. Тим паче вболівальники будуть гнати своїх вперед. Тому передусім треба буде подбати про домінування, все робити швидше за суперника.

По-друге, як засвідчив останній матч в Ісландії, азербайджанська збірна не вміє тримати удар, варто їй першою пропустити, як вона на очах розвалюється. Це нашим треба взяти на замітку.

Чи слід очікувати ротації в складі українців? Думаю, що так. Вибір буде зупинено на виконавцях більше заточених на атаку. Зокрема, йдеться про позицію опорного півзахисника.

Фаворитом у цьому протистоянні вважаю українську збірну. Не думаю, що на діях господарів якось позначиться сьогоднішня відставка їхнього керманича Фернанду Сантуша. Рівень підготовки наших хлопців все ж вищий й в Баку обійдеться без форс-мажору", – сказав Кардаш у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч між Азербайджаном та Україною відбудеться у вівторок, 9 вересня, в Баку. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

