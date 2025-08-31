Збірна Азербайджану визначилася зі списком гравців на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та України.

Головний тренер "Міллі" Фернанду Сантуш викликав 24 гравців. Серед них двоє уродженців України – Анатолій Нурієв та Антон Кривоцюк. Останній нещодавно понаписував "бруду" на адресу Євгена Греся.

Ребров зробив ще одну зміну в заявці збірної України – вилетів гравець Динамо

Аналітик Полісся після матчу Ліги конференцій проти Фіорентини підійшов до азербайджанського арбітра Аліяра Агаєва і запитав, як той міг погодитися працювати на грі збірної Росії. Кривоцюк у соцмережах неадекватно накинувся на Греся: "Ти пробитий ватник, Женя. Таких, як ти, треба винищувати без грама жалю". Що цікаво, Кривоцюк народився в Києві, який днями зазнав чергової масованої ракетної атаки з боку країни-терориста.

Додамо, що Азербайджан розпочне відбір на ЧС-2026 гостьовим матчем проти Ісландії (5 вересня), а потім в Баку прийматиме Україну (9 вересня).

Заявка збірної Азербайджану на матчі проти Ісландії та України:

Воротарі: Шахруддін Магомедалієв (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчі), Айдін Байрамов (Зіра).

Захисники: Джалал Гусейнов (Арда), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Сітізен), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі – Карабах), Рахман Дашдаміров (Сабах), Ельвін Бадалов (Нефтчі).

Півзахисники: Озан Кьокчу (Волендам), Сабухі Абдуллазаде (Сумгаїт), Анатолій Нурієв, Хаял Алієв (обидва – Сабах), Емін Махмудов (Нефтчі), Шахін Шахріяров (Габала), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі – Зіра), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва – Карабах).

Нападники: Ренат Дадашов (Мотор), Махір Емрелі (Кайзерслаутерн), Муса Гурбанли (Карабах).

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати