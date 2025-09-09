Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в поєдинку з Азербайджаном.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, які зможуть вийти на матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Азербайджану, повідомляє прес-служба УАФ.

З тих футболістів, які готувались до поєдинку, до заявки не потрапив лише Владислав Дубінчак з Динамо.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Азербайджан – Україна відбудеться вже сьогодні, 9 вересня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.