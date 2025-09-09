Голкіпер збірної України Анатолій Трубін отримав нагороду найкращого гравця матчу за зустріч проти Азербайджану (1:1).

Анатолій Трубін набрав 35% голосів від вболівальників, здобувши нагороду "Лев матчу" за поєдинок проти Азербайджану (1:1).

Хоч Анатолій і не зміг відбити пенальті, призначений через гру рукою Олександра Зінченка, це не завадило йому стати найкращим гравцем поєдинку за версією вболівальників.

До слова, це вже сьома нагорода "Лева матчу" для голкіпера Бенфіки.

