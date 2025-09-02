Перепустки на перший виїзний матч збірної України у відборі чемпіонату світу з футболу 2026 року вже можна придбати.

Розпочався продаж квитків на матч відбору до ЧС-2026 між збірними Азербайджану та України, повідомляє прес-служба УАФ. Поєдинок відбудеться 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку. Початок зустрічі о 20:00 за місцевим часом.

Придбати квитки можна за офіційним посиланням. Для українських уболівальників виділений сектор №28. Вартість квитка становить 5 азербайджанських манатів (оплата відбувається в євро, можливе стягнення комісії банком).

Важлива інформація для відвідувачів: вхід на стадіон відкривається з 18:00, дітям до 6 років відвідувати матч заборонено.

