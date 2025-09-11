Футболісти національної команди Азербайджану непогано заробили за матч з Україною.

Мінімальна премія для футболістів збірної Азербайджану за нічию у матчі 2-го раунду групи D кваліфікації ЧС-2026 проти України (1:1) становила 5 000 манат, повідомляє Azerisport.com.

За перемогу стартова сума для гравців основного складу становила 10 000 манат (приблизно 243 тисячі грн), з яких 75% отримували ті, хто виходив на поле, а 50% – гравці заявки.

Нагадаємо, на старті кваліфікації Україна набрала одне очко за два матчі та наразі посідає третє місце у своїй групі відбору до ЧС-2026.

