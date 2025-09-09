Українські вболівальники на емоціях висловили невдоволення збірній за не зовсім вдалий результат у матчі з Азербайджаном (1:1).

У вівторок, 9 вересня, збірна України у рамках другого туру відбору на ЧС-2026 у Баку зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Ребров пояснив причини нічиєї з Азербайджаном: "Суперник зовсім інакше грав, ніж проти Ісландії"

Після матчу вболівальники, які були присутні на трибунах, поспілкувалися з гравцями збірної на підвищених тонах через невдалий результат. Відео цієї розмови з’явилося у телеграм-каналі Zorya Londonsk.

На записі важко розчути більшість реплік, проте чітко чутно деякі слова фанатів до Миколи Матвієнка та Ко: "За що ти дякуєш?" та "Робіть висновки після своєї гри". Після цього Матвієнко поплескав у відповідь, і всі гравці збірної пішли.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном