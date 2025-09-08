Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026
У вівторок, 9 вересня, збірна України у кваліфікації на ЧС-2026 зіграє проти Азербайджану. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".
Збірна України 9 вересня в матчі проти Азербайджану спробує реабілітуватися за поразку Франції у відборі до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок відбудеться в столиці Азербайджану, Баку, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Азербайджан звільнив Сантуша перед матчем проти України – відомо, хто замінить чемпіона Євро
Де дивитись Азербайджану – Україна? Трансляцію гри, як і всіх наступних матчів кваліфікації, ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S", а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.
Також суперниками України в групі є Франція та Ісландія. Поки що й Україна, й Азербайджан не набрали жодного очка у відборі до ЧС-2026.
