У вівторок, 9 вересня, збірна України у кваліфікації на ЧС-2026 зіграє проти Азербайджану. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

Збірна України 9 вересня в матчі проти Азербайджану спробує реабілітуватися за поразку Франції у відборі до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок відбудеться в столиці Азербайджану, Баку, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Де дивитись Азербайджану – Україна? Трансляцію гри, як і всіх наступних матчів кваліфікації, ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S", а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Також суперниками України в групі є Франція та Ісландія. Поки що й Україна, й Азербайджан не набрали жодного очка у відборі до ЧС-2026.

