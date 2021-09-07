Збірна Португалії без проблем обіграла Азербайджан у 6-му турі відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Азербайджан – Португалія – 0:3

Голи: Б. Сілва, 26, Ан. Сілва, 31, Жота, 75

"Селесао" завітали на матч проти команди Нурієва без Роналду, який відбував дискваліфікацію. Це не зупинило Португалію, яка вже до перерви забила двічі – голи до свого активу записали Бернарду Сілва і його однофамілець Андре.

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Фінальну крапку у зустрічі поставив Діогу Жоту, якому вдався результативний удар головою після подачі Жоау Канселу. Завдяки перемозі Португалія закріпилась на вершині турнірної таблиці групи А, набравши 13 очок. Азербайджан залишився останнім з одним заліковим балом.