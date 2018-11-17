Азербайджан – Фарерські острови – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ліга націй — 20:52 815
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Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону В
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Італія – Португалія: стартові склади команд на матч Ліги наційЛіга націй — 20:24 235
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Чорноморець розглядає можливість зміни тренера, Дем'яненко є одним із кандидатів, – ЗМІУкраїна — 20:13 1188
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"Дякую за те, що нас перевіряють", – Павелко прокоментував відкриття проти нього кримінальних провадженьУкраїна — 19:48 197
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Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групіЛіга націй — 17:55 330
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