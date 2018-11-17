Азербайджан – Фарерські острови – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Азербайджан переміг Фарерські острови (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі дивізіону D зустрічались Азербайджан та Фарерські острови. Господарі перемогли з рахунком 2:0.

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За тур до закінчення Косово очолює групу з 11 очками, далі Азербайджан з 9 пунктами, Фарерські острови мають 4 бали та посідають 3 сходинку, замикає групу Мальта з 2 очками.

Ліга націй, дивізіон D, група 3, 5 тур

Азербайджан – Фарерські острови – 2:0

Голи: Назаров, 18, Мадатов, 28