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Азацький став гравцем Фастава

23:47 31 Читать на русском
Азацький став гравцем Фастава
Олександр Азацький / ФК Фастав

Український захисник Олександр Азацький продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Фастав Злін орендував Азацького у Баніка на один сезон, повідомляє прес-служба чеського клубу.

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"Я готовий виступати за свою нову команду, і тепер справа за тренером, який дасть мені шанс, але я постараюся зробити все можливе на полі.

У мене було кілька варіантів, але я знаю деяких гравців у Зліні, і вони розповіли мені про тренера і як він працює тут. Все звучало дуже позитивно, тому я вибрав Фастав", – сказав Азацький.

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До слова, минулий сезон Азацький провів у оренді в Торпедо Кутаїсі, за який зіграв 33 матчі, відзначившись 3-а голами.

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Теги
Світ Олександр Азацький Олександр Азацький Трансфери Фастав Злін Фастав Злін Українці за кордоном
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