toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛЬВІВ - ОЛІМПІК ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Азар зробив несподіваний вибір, порівнявши англійських та іспанських вболівальників

13:40 238 Читать на русском
Азар зробив несподіваний вибір, порівнявши англійських та іспанських вболівальників
Еден Азар / ФК Реал Мадрид

Новачок Реала Еден Азар висловився щодо палкості вболівання у Англії та Іспанії та порівняв фанатів обох країн.

"Я думаю, що в Іспанії уболівальники більш фанатичні! В Англії не так багато справжніх уболівальників – люди там дуже люблять футбол, цікавляться ним, але вони не настільки фанатичні по відношенню до своїх команд.

Азар задоволений своїм дебютом у складі Реала – мадридці ледь не втратили очки після виходу зіркового новачка

Коли я був у Челсі і ми програвали, звісно, всі турбувалися, але не відчувалося, що це катастрофа. А від Реала вболівальники чекають щороку перемоги у Лізі чемпіонів", – цитує Азара ESPN.

Нагадаємо, Еден Азар цього літа став гравцем Реала. Мадридці виплатили Челсі 100 млн євро за зіркового бельгійця.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Андерсон завершив кар’єру
10:32
987
Теги
Іспанія футбольні фанати Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
хв
Лестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук