Азар зробив несподіваний вибір, порівнявши англійських та іспанських вболівальників

Новачок Реала Еден Азар висловився щодо палкості вболівання у Англії та Іспанії та порівняв фанатів обох країн.

"Я думаю, що в Іспанії уболівальники більш фанатичні! В Англії не так багато справжніх уболівальників – люди там дуже люблять футбол, цікавляться ним, але вони не настільки фанатичні по відношенню до своїх команд.

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Коли я був у Челсі і ми програвали, звісно, всі турбувалися, але не відчувалося, що це катастрофа. А від Реала вболівальники чекають щороку перемоги у Лізі чемпіонів", – цитує Азара ESPN.

Нагадаємо, Еден Азар цього літа став гравцем Реала. Мадридці виплатили Челсі 100 млн євро за зіркового бельгійця.

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