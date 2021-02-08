"Травми, які у мене були, потребують часу, щоб загоїтись. Тепер потрібно почекати, багато працювати і відновлюватися.

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Мені пощастило, тому що сім'я допомагає мені, коли через травми я змушений залишатися вдома. Це не кінець світу, тому що я можу проводити час зі своїми дітьми. А коли ти один, може бути важко", – цитує Азара Mundo Deportivo.

Наразі бельгієць відновлюється від пошкодження м'язів живота. Нагадаємо, Азар виділяється своєю травматичністю після переходу до табору "вершкових". У нинішньому сезоні Прімери Еден зіграв лише у 8-ми матчах, а в 2019-му Реал заплатив Челсі за хавбека 115 млн євро.

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