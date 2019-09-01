toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Азар зможе повернути Реал на вершину", – Фабрегас

13:16 166 Читать на русском
"Азар зможе повернути Реал на вершину", – Фабрегас
Еден Азар / фото Реал Мадрид

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас поділився думкою щодо перспектив свого екс-партнера по Челсі Едена Азара в Реалі.

"У Едена дуже особливий характер. Може здатися, що йому на все начхати, але всередині він переможець. Азар хоче бути на одній хвилі з партнерами, часто жартує.

Азар – найкращий гравець Ліги Європи 2018/19

Він не любить говорити на командних зборах, його не можна вважати лідером за межами поля. Але на полі Азар грає як однозначний ватажок.

Він ніколи не йде в тінь, шукає м'яч, йде в обіграш, прагне забивати голи і віддавати передачі. Якщо все піде за планом, то він зможе демонструвати чудову гру в складі Реала. Якщо Азар буде грати на тому ж рівні, що і в Челсі, то зможе повернути Реал на вершину", – цитує Фабрегаса Marca.

Нагадаємо, Азар цього літа став гравцем Реала. Мадридці виплатили Челсі 100 млн євро за зіркового бельгійця.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
4341
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
10
хв
Зоря
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук