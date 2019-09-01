"Азар зможе повернути Реал на вершину", – Фабрегас

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас поділився думкою щодо перспектив свого екс-партнера по Челсі Едена Азара в Реалі.

"У Едена дуже особливий характер. Може здатися, що йому на все начхати, але всередині він переможець. Азар хоче бути на одній хвилі з партнерами, часто жартує.

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Він не любить говорити на командних зборах, його не можна вважати лідером за межами поля. Але на полі Азар грає як однозначний ватажок.

Він ніколи не йде в тінь, шукає м'яч, йде в обіграш, прагне забивати голи і віддавати передачі. Якщо все піде за планом, то він зможе демонструвати чудову гру в складі Реала. Якщо Азар буде грати на тому ж рівні, що і в Челсі, то зможе повернути Реал на вершину", – цитує Фабрегаса Marca.

Нагадаємо, Азар цього літа став гравцем Реала. Мадридці виплатили Челсі 100 млн євро за зіркового бельгійця.

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