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Азар зізнався, що гравці Челсі висловили претензії Кепі після інциденту у фіналі Кубка ліги

12:40 386 Читать на русском
Азар зізнався, що гравці Челсі висловили претензії Кепі після інциденту у фіналі Кубка ліги
Еден Азар / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Еден Азар розповів, як команда поставилася до вчинку голкіпера команди Кепи Аррісабалаги, який не захотів іти на заміну у фіналі Кубка ліги з Манчестер Сіті.

"Це була проблема, яка впливає на гру. Це наслідки напруги від гри у фіналі. В роздягальні ми розмовляли з Кепою і пояснили наслідки його вчинку. Там були всі: директори, гравці, тренерський штаб, навіть Кабальєро.

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Кепа знає, що він зробив помилку. Ми все вирішили і рухаємося вперед, Він може стати найкращим воротарем світу", – цитує Азара RMC.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму фіналу Кубка англійської ліги наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

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Теги
Англія Еден Азар Еден Азар Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі
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