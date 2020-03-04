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Азар зіграє на Євро-2020 попри важку травму, – Мартінес

22:23 112 Читать на русском
Азар зіграє на Євро-2020 попри важку травму, – Мартінес
Роберто Мартінес та Еден Азар / Фото Marca

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес позитивно оцінює шанси хавбека Реала Едена Азара потрапити на Євро-2020.

"Я взагалі не сумніваюся, що він зіграє на чемпіонаті Європи. Терміни відновлення поки неможливо визначити, потрібно подивитися, як пройде операція. Перші 2 тижні дуже важливі з точки зору реабілітації, але, знаючи Едена і те, як він відновлювався від інших пошкоджень, ми впевнені, що він буде з нами на Євро.

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Думаю, що до того, як він приїде у збірну, він ще вийде на поле в матчі Реала. Еден завжди на позитиві, у медпрацівників "вершкових" хороші прогнози. Ми зробимо все, щоб Азар повернувся ще сильнішим і прагнув вигравати як з клубом, так і зі збірною", – цитує Мартінеса Marca.

Нагадаємо, Еден травмувався під час поєдинку 25-го туру Ла Ліги проти Леванте (0:1), лікарі прогнозують бельгійцю не менше трьох місяців на відновлення.

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