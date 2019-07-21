toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Азар зіграв проти Баварії під "хокейним" номером – справжнє галактичне послання бельгійця

09:48 460 Читать на русском
Азар зіграв проти Баварії під "хокейним" номером – справжнє галактичне послання бельгійця
Еден Азар / EFE

Атакувальний півзахисник Еден Азар дебютував за мадридський Реал під незвичним для основного гравця номером. Подія трапилася у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти мюнхенської Баварії (1:3).

 

Зірковий новачок "вершкових" одягнув футболку з 50-м номером.

Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

Як з'ясувала Marca, причин такого кроку відразу дві. По-перше, Азар досі не визначився, під яким номером виступати за Реал, оскільки його улюблена "десятка" зарезервована володарем "Золотого м'яча" Лукою Модрічем. Друга причина – суто "галактична". Напередодні виповнилося 50 років висадці на Місяць першої людини.

Відзначимо, що в Ла Лізі Еден Азар не зможе грати під 50-м номером. Правила ліги зобов'язують гравців обрати номер від 1-го до 25-го. Інші новачки мадридців, схоже, вже мають постійні номери: Лука Йовіч гратиме під 18-м, Ферлан Менді – під 23-м.

blog_ava
Грізманн: Розплакався, коли дізнався про трансфер у Барселону
07:30
1158
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Товариські матчі футбольні курйози Міжсезонні збори Баварія - Реал Мадрид Міжнародний кубок чемпіонів Еден Азар Еден Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
32
хв
Ювентус
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук