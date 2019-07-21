Азар зіграв проти Баварії під "хокейним" номером – справжнє галактичне послання бельгійця

Атакувальний півзахисник Еден Азар дебютував за мадридський Реал під незвичним для основного гравця номером. Подія трапилася у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти мюнхенської Баварії (1:3).

Зірковий новачок "вершкових" одягнув футболку з 50-м номером.

Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

Як з'ясувала Marca, причин такого кроку відразу дві. По-перше, Азар досі не визначився, під яким номером виступати за Реал, оскільки його улюблена "десятка" зарезервована володарем "Золотого м'яча" Лукою Модрічем. Друга причина – суто "галактична". Напередодні виповнилося 50 років висадці на Місяць першої людини.

Відзначимо, що в Ла Лізі Еден Азар не зможе грати під 50-м номером. Правила ліги зобов'язують гравців обрати номер від 1-го до 25-го. Інші новачки мадридців, схоже, вже мають постійні номери: Лука Йовіч гратиме під 18-м, Ферлан Менді – під 23-м.