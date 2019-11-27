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Азар зазнав травми у матчі проти ПСЖ

14:36 471 Читать на русском
Азар зазнав травми у матчі проти ПСЖ
Еден Азар / Juanjo Martín

Вінгер Реала Еден Азар не зміг дограти матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2).

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Бельгієць на 68-ій хвилині поєдинку був змушений поступитися місцем Гарету Бейлу.

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Азар пошкодив гомілку у зіткненні з Тома Меньє і покинув поле у супроводі лікарів. Попереднє обстеження виявило лише розтягнення, однак для більш детального діагнозу доведеться почекати щонайменше один день, інформує Mаrca. У Азара вже були проблеми з гомілкою у 2017 році, через які вінгера навіть оперували.

До слова, наступний матч Реал проведе 30 листопада проти Алавеса, а вже 18 грудня "вершкові" зіткнуться з Барселоною у центральному матчі першого кола Прімери.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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