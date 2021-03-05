Півзахисник Реала Еден Азар більше часу проводить під наглядом лікарів, ніж тренерського штабу.

Еден Азар був близький до повернення на поле, але у бельгійця трапився рецедив пошкодження лівого стегна, повідомляє Marca.

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Лікарі спробують поставити хавбека на ноги до матчу-відповіді ЛЧ проти Аталанти (16 березня), але зважаючи на травматичність гравця, ніхто не береться гарантувати конкретні терміни.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Прімери Еден зіграв лише у 8-ми матчах, а в 2019-му Реал заплатив Челсі за хавбека 115 млн євро.

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