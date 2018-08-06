Азар залишається у Челсі, – журналіст

Лідер Челсі Еден Азар залишається на Стемфорд Брідж.

Вінгер Челсі та збірної Бельгії Еден Азар прибув у Лондон та вже сьогодні повернеться до тренувань, про це повідомив на своїй сторінці у Твіттері спортивний журналіст Крістоф Тер'є.

За словами репортера, Челсі все ще не хоче продавати свого лідера і не були відкриті до переговорів.

Нагадаємо, у послугах англійського вінгера був зацікавлений мадридський Реал, проте у ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі піднімить зарплату Азара до 300 тисяч фунтів на тиждень, аби втримати гравця.