Азар залишається у Челсі, – журналіст

Лідер Челсі Еден Азар залишається на Стемфорд Брідж.

Вінгер Челсі та збірної Бельгії Еден Азар прибув у Лондон та вже сьогодні повернеться до тренувань, про це повідомив на своїй сторінці у Твіттері спортивний журналіст Крістоф Тер'є.

За словами репортера, Челсі все ще не хоче продавати свого лідера і не були відкриті до переговорів.

Нагадаємо, у послугах англійського вінгера був зацікавлений мадридський Реал, проте у ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі піднімить зарплату Азара до 300 тисяч фунтів на тиждень, аби втримати гравця.

Se queda.



Eden Hazard is back in London and will return to training today.



No dream move for him. Chelsea are still reluctant to sell him (to Real Madrid) and have never ever been open for negotiations or talks. And time has ran out. #cfc pic.twitter.com/wo8FYufPi9