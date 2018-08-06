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Азар залишається у Челсі, – журналіст

10:54 148 Читать на русском
Азар залишається у Челсі, – журналіст
Еден Азар / Соцмережі

Лідер Челсі Еден Азар залишається на Стемфорд Брідж.

Вінгер Челсі та збірної Бельгії Еден Азар прибув у Лондон та вже сьогодні повернеться до тренувань, про це повідомив на своїй сторінці у Твіттері спортивний журналіст Крістоф Тер'є.

За словами репортера, Челсі все ще не хоче продавати свого лідера і не були відкриті до переговорів.

Нагадаємо, у послугах англійського вінгера був зацікавлений мадридський Реал, проте у ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі піднімить зарплату Азара до 300 тисяч фунтів на тиждень, аби втримати гравця.

Теги
Трансфери Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Англія Трансфери Трансфери Реал Мадрид
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