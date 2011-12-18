Азар: Я завжди любив Реал, але не знаю, коли прийму рішення щодо майбутнього

Вінгер Челсі Еден Азар вчергове прокоментував можливість переходу в мадридський Реал.

"Бачення футболу Саррі співпадає з моїм. Моя родина знаходиться в Лондоні, мені скоро 28, не хочу ні про що шкодувати в кінці кар'єри.

Саррі прокоментував гру Азара на позиції центрфорварда

Ви знаєте, я завжди любив Реал, ще до Зідана. Побачимо, що станеться. Я прийму рішення, але не знаю, коли це буде.

Як я казав, я завершу цей сезон із Челсі, і у мене ще рік за контрактом". – сказав Азар RMC.

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