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Азар: Я завжди любив Реал, але не знаю, коли прийму рішення щодо майбутнього

16:45 310 Читать на русском
Азар: Я завжди любив Реал, але не знаю, коли прийму рішення щодо майбутнього
Еден Азар / соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар вчергове прокоментував можливість переходу в мадридський Реал.

"Бачення футболу Саррі співпадає з моїм. Моя родина знаходиться в Лондоні, мені скоро 28, не хочу ні про що шкодувати в кінці кар'єри.

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Ви знаєте, я завжди любив Реал, ще до Зідана. Побачимо, що станеться. Я прийму рішення, але не знаю, коли це буде.

Як я казав, я завершу цей сезон із Челсі, і у мене ще рік за контрактом". – сказав Азар RMC.

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