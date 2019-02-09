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Азар: Я не егоїст, і це може завадити мені стати найкращим гравцем на планеті

14:48 153 Читать на русском
Азар: Я не егоїст, і це може завадити мені стати найкращим гравцем на планеті
Еден Азар / Фото: Sky Sports

Лідер лондонського Челсі Еден Азар розповів, які вимоги ставить перед ним Мауріціо Саррі та чого хотіли попередники італійського спеціаліста.

"Я зовсім не егоїст. Те, який я є, може бути моєю слабкістю і не дати мені стати найкращим гравцем планети.

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Такі тренери, як Моурінью, Конте, а тепер Саррі хочуть, щоб я забивав по 40-50 голів за сезон, але чи можу я це зробити? Я не впевнений. Можливо, вони мають іншу думку, але я знаю себе і не думаю, що зможу. Але постараюся.

Мені подобається бути зіркою, але також подобається віддавати м'яч партнерам по команді, щоб вони забивали голи. Це стосується кожного. Моя мета – допомогти команді виграти якийсь трофей", – цитує Азара портал FourFourTwo.

У 24 матчах АПЛ в поточному сезоні Азар забив 12 голів та віддав 10 гольових передач.

Раніше лунала інформація, що бельгієць вирішив перейти у Реал, про що незабаром повідомить керівництво лондонського клубу.

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Теги
Англія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Жозе Моурінью Жозе Моурінью Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Антоніо Конте Антоніо Конте
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