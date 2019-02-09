Азар: Я не егоїст, і це може завадити мені стати найкращим гравцем на планеті

Лідер лондонського Челсі Еден Азар розповів, які вимоги ставить перед ним Мауріціо Саррі та чого хотіли попередники італійського спеціаліста.

"Я зовсім не егоїст. Те, який я є, може бути моєю слабкістю і не дати мені стати найкращим гравцем планети.

Саррі вважає себе футбольним батьком Ігуаїна

Такі тренери, як Моурінью, Конте, а тепер Саррі хочуть, щоб я забивав по 40-50 голів за сезон, але чи можу я це зробити? Я не впевнений. Можливо, вони мають іншу думку, але я знаю себе і не думаю, що зможу. Але постараюся.

Мені подобається бути зіркою, але також подобається віддавати м'яч партнерам по команді, щоб вони забивали голи. Це стосується кожного. Моя мета – допомогти команді виграти якийсь трофей", – цитує Азара портал FourFourTwo.

У 24 матчах АПЛ в поточному сезоні Азар забив 12 голів та віддав 10 гольових передач.

Раніше лунала інформація, що бельгієць вирішив перейти у Реал, про що незабаром повідомить керівництво лондонського клубу.

Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду