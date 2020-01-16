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Азар втретє поспіль став найкращим бельгійським легіонером, залишивши позаду зірок Манчестер Сіті та Інтера

16 січня 18:07 386 Читать на русском
Азар втретє поспіль став найкращим бельгійським легіонером, залишивши позаду зірок Манчестер Сіті та Інтера
Еден Азар / Фото HLN

Поки Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду збирають "Золоті м'ячі", вінгеру Реала Едену Азару залишаються лише локальні нагороди.

Еден Азар отримав титул найкращого бельгійського гравця, який виступає за кордоном повідомляє HLN.

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Варто відзначити, що зірка Реала отримує це звання третій рік поспіль. Еден набрав 458 голосів, його найближчими переслідувачами були хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне (348) та нападник Інтера Ромелу Лукаку (248).

Азар не зміг побувати на церемонії вручення через травму. В поточному сезоні Ла Ліги вінгер Реала провів 8 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Еден Азар Еден Азар
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