Азар визнаний спортсменом року в Бельгії

Лідера лондонського Челсі та збірної Бельгії Едена Азара визнали найкращим спортсменом 2018 року на батьківщині.

27-річний хавбек переміг у голосуванні бельгійських спортивних журналістів, повідомляє HLN.be.

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У боротьбі за престижну нагороду Азар випередив марафонця Коена Нерта, який став чемпіоном Європи, а також ковзаняра Барта Свінгса – призера зимової Олімпіади-2018 у корейському Пхьончхані.

Натомість Еден Азар цьогоріч допоміг збірній Бельгії завоювати бронзу на ЧС-2018 у Росії, а також разом із Челсі тріумфував у Кубку Англії.