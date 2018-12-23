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Азар визнаний спортсменом року в Бельгії

11:00 88 Читать на русском
Азар визнаний спортсменом року в Бельгії
Еден Азар / Belga

Лідера лондонського Челсі та збірної Бельгії Едена Азара визнали найкращим спортсменом 2018 року на батьківщині.

27-річний хавбек переміг у голосуванні бельгійських спортивних журналістів, повідомляє HLN.be.

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У боротьбі за престижну нагороду Азар випередив марафонця Коена Нерта, який став чемпіоном Європи, а також ковзаняра Барта Свінгса – призера зимової Олімпіади-2018 у корейському Пхьончхані.

Натомість Еден Азар цьогоріч допоміг збірній Бельгії завоювати бронзу на ЧС-2018 у Росії, а також разом із Челсі тріумфував у Кубку Англії.

Теги
Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Бельгія Бельгія Бельгія
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