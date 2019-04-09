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Азар: Вболівальники Вест Хема помилилися, коли співали про мій перехід в Реал

09:30 809 Читать на русском
Азар: Вболівальники Вест Хема помилилися, коли співали про мій перехід в Реал
Еден Азар / Фото Daily Post

Вінгер Челсі Еден Азар поділився думками щодо матчу 33-го туру АПЛ проти Вест Хема та зробив гучну заяву.

24’ Еден Азар
90’ Еден Азар
 
24’ Еден Азар
90’ Еден Азар

"Думаю, ми зіграли чудово. Матч був непростим, тому що Вест Хем – хороша команда. Вони завдали нам проблем. Але ми створили багато моментів і забили два красивих голи.

Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca

Вболівальники Вест Хема співали, що я переходжу в Реал? Вони помиляються. Зараз я зосереджений тільки на Челсі – до кінця сезону. Я хочу потрапити в топ-4 і добре виступити в Лізі Європи. Нам ще багато що належить зробити. Подивимося.

Ми в гарній формі. Ми виграли три матчі поспіль. Для психології важливо продовжувати рухатися далі. Топ-4 і перемога в Лізі Європи – наша мета, нам потрібно зіграти так добре, наскільки ми можемо, в обох турнірах", – цитує Азара BBC.

В поточному сезоні АПЛ Азар провів 32 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 12-ма асистами.

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