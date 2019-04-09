Азар: Вболівальники Вест Хема помилилися, коли співали про мій перехід в Реал

Вінгер Челсі Еден Азар поділився думками щодо матчу 33-го туру АПЛ проти Вест Хема та зробив гучну заяву.

"Думаю, ми зіграли чудово. Матч був непростим, тому що Вест Хем – хороша команда. Вони завдали нам проблем. Але ми створили багато моментів і забили два красивих голи.

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Вболівальники Вест Хема співали, що я переходжу в Реал? Вони помиляються. Зараз я зосереджений тільки на Челсі – до кінця сезону. Я хочу потрапити в топ-4 і добре виступити в Лізі Європи. Нам ще багато що належить зробити. Подивимося.

Ми в гарній формі. Ми виграли три матчі поспіль. Для психології важливо продовжувати рухатися далі. Топ-4 і перемога в Лізі Європи – наша мета, нам потрібно зіграти так добре, наскільки ми можемо, в обох турнірах", – цитує Азара BBC.

В поточному сезоні АПЛ Азар провів 32 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 12-ма асистами.

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