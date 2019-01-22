Азар: У мене вдома три "Золоті м'ячі"

Вінгер Челсі Еден Азар порівняв себе з найкращими гравцями світу та зробив несподівану заяву щодо "Золотого м'яча".

"Я, можливо, серед найкращих гравців світу, такі футболісти думають про голи, трофеї, перемоги, але я ніколи таким не був. У світі багато інших футболістів, які грають, щоб отримувати задоволення.

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Коли ти на полі, звичайно, ти хочеш перемогти. Але ми занадто сильно асоціюємо слово "перемога" з футболом. На юнацькому рівні те ж саме: потрібна перемога, перемога, перемога. Потроху люди втрачають насолоду від гри. Я завжди вважав за краще задоволення від гри, ніж позитивний результат.

"Золотий м'яч" – моя ціль? Абсолютно точно ні. У мене вдома три своїх "Золотих м'ячі". Це мої діти", – цитує Азара видання France Football.

В поточному сезоні АПЛ бельгієць провів 22 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 10-ма асистами.

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