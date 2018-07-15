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Азар: Турнір пройшов для Бельгії практично ідеально

14 липня 23:59 239 Читать на русском
Азар: Турнір пройшов для Бельгії практично ідеально
Еден Азар / ФІФА

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар прокоментував перемогу над Англією в матчі за 3 місце на чемпіонаті світу-2018.

"Відчуваю себе виключно добре. Нам вдалося добитися чогось приголомшливого за ці сім тижнів в Росії. Розумію, цей матч менш цікавий, ніж завтрашній фінал. Але ми змогли дати можливість всім уболівальникам в Бельгії святкувати.

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Турнір для нас пройшов майже ідеально. Будемо працювати далі і дивитися в майбутнє. Я кращий гравець турніру? Думаю, після цього матчу я заслужив це, але не тільки я, а багато футболістів, які добре зіграли на цьому чемпіонаті світу. Для мене ця нагорода не так важлива, я ніколи не грав за індивідуальні нагороди, головне – результат команди", – цитує Азара прес-служба ФІФА.

У матчі за 3 місце збірна Бельгії перемогла Англію з рахунком 2:0, а Еден Азар забив другий м'яч і був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія Еден Азар Еден Азар
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