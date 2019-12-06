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Азар – це Майкл Джордан футболу, він може отримати "Золотий м'яч", – Мартінес

10:10 192 Читать на русском
Азар – це Майкл Джордан футболу, він може отримати "Золотий м'яч", – Мартінес
Роберто Мартінес та Еден Азар / Eurosport

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес переконаний, що вінгер Реала Еден Азар може отримати "Золотий м'яч" в майбутньому.

"Думаю, Азар може виграти "Золотий м'яч". У нього відповідна роль для цього. Те, що він показав у Челсі та у чемпіонаті Франції – це рівень володаря "Золотого м'яча". Він завжди повинен бути серед претендентів на цю нагороду.

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Він – особливий гравець, як Майкл Джордан. Азар – це Майкл Джордан футболу", – цитує Мартінеса Goal.com з посиланням на Cadena Ser.

Нагадаємо, в цьогорічному списку претендентів на "Золотий м'яч" Азар посів 13 місце. В поточному сезоні бельгієць зіграв за Реал 13 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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Теги
Золотий м'яч Роберто Мартінес Роберто Мартінес Еден Азар Еден Азар Іспанія
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