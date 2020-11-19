Півзахисник Еден Азар та оборонець Едер Мілітао вилікувались від коронавірусу, повідомляє AS. Гравці Реала здали по два ПЛР-тести, які показали негативні результати.

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Відповідно, у таборі "галактікос" не залишилось інфікованих. Раніше COVID-19 перехворів хавбек Каземіро. Тепер Зінедін Зідан зможе розраховувати на більшу кількість гравців перед прийдешнім матчем Ла Ліги.

Додамо, що 21 листопада "вершкові" зустрінуться з Вільяреалом в рамках 10 туру Прімери. Початок о 17:15. Зауважимо, Азар та Мілітао не мають стабільної практики в Реалі у поточному сезоні – обидва провели лише по три матчі у всіх турнірах.

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